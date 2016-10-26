أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
أمن الاسكندرية: عزاء جماعى لشهداء الشرطة في تفجير «المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماجد المهندس يحتفل بعيد ميلاده

Google+ Print

الثلاثاء 25-10-2016 20:52

احتفل الفنان ماجد المهندس بعيد ميلاده يوم أمس وسط أجواء رومانسية قام بتحضيرها مدير أعماله الأستاذ فائق حسن، والذي عبر عن حبه وأنه مهما قدم لماجد فهو يستحق أكثر من ذلك.

وفي حديث خص به "سيِّدتي نت" عبّر فائق حسن عن هذا اليوم قائلاً: كل عام وماجد بألف خير، ومهما قدمت للبرنس في هذا اليوم وفي كل يوم، فإنني أرى أنه يستحق الكثير، متمنياً له دوام الصحة والعافية والمزيد من النجاحات والتميز.

وحول العلاقة التي تربطه بماجد قال: ماجد علاقتي به ليست مجرد عمل، بل هو أخ وصديق وإنسان بمعنى الكلمة، اليوم أفرح لفرحه وأحزن لحزنه، فقلبي معه دائماً وأينما حل وارتحل، وأقول ذلك ليس من باب المجاملة، ومن يعرف ماجد سيتأكد من أنه يستحق كل هذا الحب والاحترام.

وبدورنا في "سيّدتي" نهنئ البرنس ماجد المهندس بعيد ميلاده، متمنين له النجاح الدائم في شتى المحافل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي