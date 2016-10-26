ماجد المهندس يحتفل بعيد ميلاده

احتفل الفنان ماجد المهندس بعيد ميلاده يوم أمس وسط أجواء رومانسية قام بتحضيرها مدير أعماله الأستاذ فائق حسن، والذي عبر عن حبه وأنه مهما قدم لماجد فهو يستحق أكثر من ذلك.

وفي حديث خص به "سيِّدتي نت" عبّر فائق حسن عن هذا اليوم قائلاً: كل عام وماجد بألف خير، ومهما قدمت للبرنس في هذا اليوم وفي كل يوم، فإنني أرى أنه يستحق الكثير، متمنياً له دوام الصحة والعافية والمزيد من النجاحات والتميز.

وحول العلاقة التي تربطه بماجد قال: ماجد علاقتي به ليست مجرد عمل، بل هو أخ وصديق وإنسان بمعنى الكلمة، اليوم أفرح لفرحه وأحزن لحزنه، فقلبي معه دائماً وأينما حل وارتحل، وأقول ذلك ليس من باب المجاملة، ومن يعرف ماجد سيتأكد من أنه يستحق كل هذا الحب والاحترام.

وبدورنا في "سيّدتي" نهنئ البرنس ماجد المهندس بعيد ميلاده، متمنين له النجاح الدائم في شتى المحافل.