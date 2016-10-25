الإنتاج الحربي يتعادل مع أسوان 1/1 فى الدورى

تعادل فريقا أسوان والإنتاج الحربي إيجابيا بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد أسوان فى إطار الأسبوع السادس من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف اسوان باسم عيد فى حين تعادل محمود فتح الله للانتاج الحربى من ركلة جزاء.

ونجح باسم عيد لاعب فريق أسوان في إحراز الهدف الأول فى الدقيقة 28 من عمر الشوط، برأسية قوية، من ركلة ركنية، أستطاع خلالها أن يعتلي مدافعي الإنتاج، ليفشل الحارس أمير عبد الحميد من التصدي لها.

وشهد الشوط تفوق ملحوظ للفريق الضيف، وسنحت للاعبوه أكثر من فرصة، لكنهم لم يتمكنوا من ترجمتها لأهداف، في حين أعتمد أبناء الجنوب على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة أيضا.

وفى الدقيقة 86 من عمر اللقاء تعرض احد لاعبى الفريق العسكرى الى عرقلة من جانب مدافعى اسوان ما استدعى حكم اللقاء الى احتساب ركلة جزاء سددها محمود فتح الله وادرك هدف التعادل للانتاج الحربي.