أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
أمن الاسكندرية: عزاء جماعى لشهداء الشرطة في تفجير «المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الطاهري عن مؤتمر الشباب: خطوة تُحسب للدولة.. وأتمنى أن تؤدي لنتائج محورية

Google+ Print
الطاهري عن مؤتمر الشباب: خطوة تُحسب للدولة.. وأتمنى أن تؤدي لنتائج محورية الطاهري عن مؤتمر الشباب: خطوة تُحسب للدولة.. وأتمنى أن تؤدي لنتائج محورية

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري _ أرشيفية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن مناقشات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب عكس حالة من الجدية المطلقة من الدولة للشباب لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أنه مما لا شك فيه أن المؤتمر جاء في توقيت مناسب حيث أتى في توقيت كانت تسبقه فترة من الحوار الجامد بين الدولة والشباب.

وأوضح الطاهري أن حضور عدد كبير من الشباب المختلفين سياسيًا مع الإدارة يعكس ثقة كبيرة في نفوس الشباب عن للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الخلاف مهما كان حجمه يظل خلاف في الرؤى وليس خلافًا على الوطن، مضيفًا أن عقد مؤتمر الشباب بشرم الشيخ خطوة تحسب للإدارة السياسية والرئيس .

وأضاف الكاتب الصحفي أن جلسات اليوم تضمنت موضوعات في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس في الجلسة الخاصة بتطوير التعليم جاءت في محلها لتوضيح عمل الدولة الخاص بهذا الملف، حيث تم الحديث عن كيفية التطوير والارتقاء بالتعليم.

وأكد الطاهري أننا أمام حدث غير مسبق بين الدولة وأبنائها في صورة حوار جاد بين الطرفين، مشيدًا بفاعليات المؤتمر وبالأخص الصالون الثقافي، ونموذج محاكاة الدولة.

وأعرب الطاهري عن تمنيه أن يسفر المؤتمر في نهاية اليوم الثالث عن تكلفيات هامة ومحورية تدفع نحو التقدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين