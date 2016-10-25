الطاهري عن مؤتمر الشباب: خطوة تُحسب للدولة.. وأتمنى أن تؤدي لنتائج محورية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن مناقشات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب عكس حالة من الجدية المطلقة من الدولة للشباب لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أنه مما لا شك فيه أن المؤتمر جاء في توقيت مناسب حيث أتى في توقيت كانت تسبقه فترة من الحوار الجامد بين الدولة والشباب.

وأوضح الطاهري أن حضور عدد كبير من الشباب المختلفين سياسيًا مع الإدارة يعكس ثقة كبيرة في نفوس الشباب عن للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الخلاف مهما كان حجمه يظل خلاف في الرؤى وليس خلافًا على الوطن، مضيفًا أن عقد مؤتمر الشباب بشرم الشيخ خطوة تحسب للإدارة السياسية والرئيس السيسي.

وأضاف الكاتب الصحفي أن جلسات اليوم تضمنت موضوعات في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس في الجلسة الخاصة بتطوير التعليم جاءت في محلها لتوضيح عمل الدولة الخاص بهذا الملف، حيث تم الحديث عن كيفية التطوير والارتقاء بالتعليم.

وأكد الطاهري أننا أمام حدث غير مسبق بين الدولة وأبنائها في صورة حوار جاد بين الطرفين، مشيدًا بفاعليات المؤتمر وبالأخص الصالون الثقافي، ونموذج محاكاة الدولة.

وأعرب الطاهري عن تمنيه أن يسفر المؤتمر في نهاية اليوم الثالث عن تكلفيات هامة ومحورية تدفع نحو التقدم.