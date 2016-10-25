شاب يقتل خاله بالسويس بسبب النزاع على عقار

قتل شاب بحى الجناين بالسويس، اليوم الثلاثاء، خاله بضربه على رأسه مستخدما بلطة، مستغلا سنه وضعف ونحالة جسمه، بسبب النزاع على عقار.

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا من قسم شرطة الجناين بالعثور على عجوز يبلغ من العمر غرقا فى دمائه، وفشلت محاولات إنقاذه فتم إخطار النيابة العامة للتحقيق ومعاينة مسرح الجريمة، وتشكل فريق بحث بقيادة مدير المباحث الجنائية بالسويس العميد محمد والى الذى انتقل إلى موقع الحادث.

وأكدت التحريات أن القتيل يدعى "محمد . إ" 70 عاما، ومقيم بالسويس بالقطاع الريفى و أخطر مأمور قسم الجناين اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس بأن شهود االعيان أكدوا أن حادث القتل وقع بعد أن زار القتيل أحد أقاربه من إحدى محافظات الوجه القبلى واختفى بعد الجريمة.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائى أن القاتل يدعى "هانى" 35 عاما، وهو ابن أخت القتيل وبعرض صورته على شهود العيان أكدوا مشاهدته فى السويس وقت الحادث .

كما كشفت التحريات أن القاتل كان على خلاف مع خاله على ميراث لعقار بينهما بمحافظته وعندما احتدم الخلاف فقام برفع بلطة من منزل خاله و غافله بضربة قاتلة .

أمر مدير الأمن اللواء مصطفى شحاتة بتكليف مأمورية من ضباط المباحث لسرعة ضبط القاتل الهارب، وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامى العام لنيابات السويس التى قررت عرض القتيل على الطب الشرعى.