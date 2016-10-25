أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
أمن الاسكندرية: عزاء جماعى لشهداء الشرطة في تفجير «المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأمن الوطنى بالسويس يلقى القبض على إخوانى هارب من "مؤبد"

Google+ Print
الأمن الوطنى بالسويس يلقى القبض على إخوانى هارب من "مؤبد" الأمن الوطنى بالسويس يلقى القبض على إخوانى هارب من "مؤبد"

>السويس- سيد نون

 

تمكن ضباط الأمن الوطنى بالسويس من إلقاء القبض على متهم إخوانى هارب من حكم مؤبد جنايات عسكرية على خلفية أحداث حرق مدرعات جيش، وأحداث عنف بالسويس، احتجاجا على فض اعتصام رابعة والنهضة 14 أغسطس 2013.

 

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير امن السويس تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد قيام ضباط الأمن الوطنى بضبط محمد حسين عبد العظيم والصادر ضده حكم مؤبد 25 سنة، جنايات عسكرية ضمن القضية الكبرى المتهم فيها 199 متهمًا من عناصر الإخوان وأنصارهم من بينهم بديع وحجازى والبلتاجى.

 

وتبين أن المتهم كان مختبئًا بشقة سكنية بحى فيصل بمحافظة السويس وتمكن ضباط الأمن الوطنى من ضبطه بعد وصول معلومات تفيد اختبائه بتلك الشقة.

 

وكانت النيابة العامة والعسكرية وجهت للمتهمين تهم التحريض على العنف وارتكاب أحداث عنيفة بمحافظة السويس وحرق خمس مدرعات جيش وكنائس وقتل نحو 33 شخصا من المدنيين والتحريض على قتل، والاعتداء على قوات جيش أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة. 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365