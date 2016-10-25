الأمن الوطنى بالسويس يلقى القبض على إخوانى هارب من "مؤبد"

تمكن ضباط الأمن الوطنى بالسويس من إلقاء القبض على متهم إخوانى هارب من حكم مؤبد جنايات عسكرية على خلفية أحداث حرق مدرعات جيش، وأحداث عنف بالسويس، احتجاجا على فض اعتصام رابعة والنهضة 14 أغسطس 2013.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير امن السويس تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد قيام ضباط الأمن الوطنى بضبط محمد حسين عبد العظيم والصادر ضده حكم مؤبد 25 سنة، جنايات عسكرية ضمن القضية الكبرى المتهم فيها 199 متهمًا من عناصر الإخوان وأنصارهم من بينهم بديع وحجازى والبلتاجى.

وتبين أن المتهم كان مختبئًا بشقة سكنية بحى فيصل بمحافظة السويس وتمكن ضباط الأمن الوطنى من ضبطه بعد وصول معلومات تفيد اختبائه بتلك الشقة.

وكانت النيابة العامة والعسكرية وجهت للمتهمين تهم التحريض على العنف وارتكاب أحداث عنيفة بمحافظة السويس وحرق خمس مدرعات جيش وكنائس وقتل نحو 33 شخصا من المدنيين والتحريض على قتل، والاعتداء على قوات جيش أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.