ايكيا تحتفل بمرور 25 عاماً على انطلاقها بالإمارات

تحتفل محلات الأثاث المنزلي السويدية ايكيا، التابعة لمجموعة شركات الفطيم، بمرور 25 عاماً على استقبال زوارها في أول محلاتها بالكرامة في دبي، الإمارات العربية المتحدة عام 1991. تقوم فكرة العلامة على رؤية طموحة لحياة يومية أفضل للجميع، لتقدم أيكيا مجموعة واسعة من الحلول العملية والذكية لتأثيث المنازل بأسعار في متناول أيدي الكثيرين. وساهم نجاح إطلاق المنتجات واستمرار شعبية العلامة في ترسيخ مكانة ايكيا كواحدة من كبرى العلامات التجارية في قطاع تجارة الأثاث المنزلي بالمنطقة.

وإيذاناً بانطلاق احتفالاتها بالذكرى الخامسة والعشرين، كشفت إيكيا عن معروضاتها التي تحمل عنوان الحياة في المنزل [email protected] ضمن أسبوع دبي للتصميم الذي يركّز على موضوع "الأمس واليوم والغد الجديد". وفي هذا الصدد قال فينود جايان، المدير العام الإقليمي لعلامة إيكيا في الإمارات وقطر ومصر وعُمان: "في أعقاب إطلاق كتالوج منتجاتنا الأخير، والذي ترك بصمة واضحة بفضل تقديم أسلوب مختلف وطريقة فريدة للأمور، نحتفل هذا العام بإنجاز بارز لنا في الإمارات، حيث قررنا إبراز معرفتنا الواسعة في تأثيث المنازل والابتكار في عالم التصميم من خلال أسبوع دبي للتصميم."

يمثل معرض الحياة في المنزل استذكاراً لرحلة إيكيا عالمياً وفي الإمارات خلال ربع القرن المنصرم. فهو يصحب الزوار في رحلة عبر الماضي ويلقي نظرة إلى تاريخ العلامة التي انطلقت قبل 73 عاماً، وإلى جذورها السويدية. ويتجلى انعكاس الحاضر في اختيار ايكيا لتصاميمها بأسلوب تصميمي ديمقراطي يضمن تطبيق خمسة عناصر أساسية هي: الجودة، السعر المعقول، الوظيفة العملية، الشكل المناسب والاستدامة –وذلك عند تصميم وتصنيع أي من منتجات ايكيا، والتي تتجلى جميعها في منزل ضخم مقام كأحد أبرز نقاط الجذب في المعرض. وبالنظر إلى الغد، فليست هناك طريقة أفضل للتعامل مع التصاميم المستقبلية من اكتشاف توجهات الحياة المستقبلية من خلال تقرير ايكيا "الحياة في المنزل"، والذي يقدم فهماً أفضل لاحتياجات الناس وتطلعاتهم وأحلامهم بحياة يومية أفضل في منازلهم.

وضمن احتفالاتها المتواصلة، تخطط محلات ايكيا في كل من دبي فستيفال سيتي وجزيرة ياس أبوظبي والبوادي مول بالعين لتقديم صفقات حصرية على المنتجات وقسائم نقد مسترجع وأطباق متخصصة جديدة في مطاعم ايكيا، إلى جانب مجموعة مدهشة من الأنشطة العائلية التي تشمل دروسا تعليمية لتأثيث المنزل، ورش العمل للأطفال ودروس الطهي والألعاب والجوائز والترفيه.