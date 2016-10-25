أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
أمن الاسكندرية: عزاء جماعى لشهداء الشرطة في تفجير «المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاعه 4 جنيهات أمس.. وعيار 21 يسجل 547 جنيهًا

Google+ Print
استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاعه 4 جنيهات أمس.. وعيار 21 يسجل 547 جنيهًا استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاعه 4 جنيهات أمس.. وعيار 21 يسجل 547 جنيهًا

أرشيفية

استقر اليوم في في محال الصاغة في مختلف العيارات، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار أمس بقيمة 4 جنيهات.

وجاءت أسعار الذهب في محال الصاغة اليوم، سعر بيع عيار 14 بقيمة 450 جنيهًا، وسعر بيع عيار 18 بقيمة 469 جنيهًا فيما سجل سعر بيع عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصري 547 جنيهًا، وجاء سعر بيع عيار 24 ليسجل 625 جنيهًا، وسعر جنيه الذهب بقيمة 4376 جنيهًا.

وسجل السعر العالمى للذهب 1260 دولار.

يأتي استقرار سعر الذهب اليوم مع استمرار حالة الركود المسيطرة على حركة المبيعات اليومية، ومن المتوقع أن يواصل سعر الذهب في مصر سلسلة الارتفاع خلال الأيام المقبلة، بسبب الارتفاع المستمر في قيمة بيع وشراء الدولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن

الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن