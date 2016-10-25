استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاعه 4 جنيهات أمس.. وعيار 21 يسجل 547 جنيهًا

استقر سعر الذهب اليوم في مصر في محال الصاغة في مختلف أسعار العيارات، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار أمس بقيمة 4 جنيهات.

وجاءت أسعار الذهب في محال الصاغة اليوم، سعر بيع عيار 14 بقيمة 450 جنيهًا، وسعر بيع عيار 18 بقيمة 469 جنيهًا فيما سجل سعر بيع عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصري 547 جنيهًا، وجاء سعر بيع عيار 24 ليسجل 625 جنيهًا، وسعر جنيه الذهب بقيمة 4376 جنيهًا.

وسجل السعر العالمى للذهب 1260 دولار.

يأتي استقرار سعر الذهب اليوم مع استمرار حالة الركود المسيطرة على حركة المبيعات اليومية، ومن المتوقع أن يواصل سعر الذهب في مصر سلسلة الارتفاع خلال الأيام المقبلة، بسبب الارتفاع المستمر في قيمة بيع وشراء الدولار.