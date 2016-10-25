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موسكو تتهم إسرائيل بالتهرب من التزاماتها حيال التسوية مع الفلسطينيين

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موسكو تتهم إسرائيل بالتهرب من التزاماتها حيال التسوية مع الفلسطينيين موسكو تتهم إسرائيل بالتهرب من التزاماتها حيال التسوية مع الفلسطينيين

ميخائيل بوجدانوف _
>أرشيفية

قال ميخائيل بوجدانوف، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الاسرائيلية تتهرب من التزاماتها حيال التسوية مع الفلسطينيين بمواصلة النشاط الاستيطاني.

وأوضح بوجدانوف ان عاملًا أساسيًا يغذي الغضب لدى الشباب الفلسطيني وهو شعور هؤلاء الشباب بأن سياسة الاسرائيلية تخلق واقعا على الأرض لا يمكن تغييره.

وأضاف الدبلوماسي الروسي ” يجب أن نقول إن السلطات الاسرائيلية في حقيقة الأمر تتهرب من مسؤولياتها في تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتواصل أنشطة الاستيطان في الأراضي المحتلة ”.

وتابع قائلًا : – ” إن استقرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيحدث فقط عندما تاح فرصة لإعادة إطلاق المحادثات جادة على أساس حلول تحظى باعتراف دولي عام “.

أ ش أ

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