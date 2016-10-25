ختام البرنامج التدريبى للأمراض المعدية والتشخيص الاكلينيكى بجامعة القناة

نظمت جامعة قناة السويس بالاشتراك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا و الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا وزارة الخارجية المصرية حفل ختام البرنامج التدريبي الأول حول الأمراض المعدية التشخيص الإكلينيكي و المعملي.

حضر حفل الختام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتور احمد أسامة وكلية الطب البشرى لشئون الدراسات العليا و البحوث و مسئولة مكتب الجايكا بالقاهرة هالة شكري و الدكتورة سهى يونس مدير برامج الجايكا بجامعة قناة السويس و الدكتور عمر فتحي مقرر البرنامج و عن الجانب الياباني حضر اتسيوشى كونو من مكتب الجايكا بالقاهرة

ورحبت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث خلال كلمتها بالمتدربين من جميع الدول الأفريقية و تمنت ان يكونوا قد حصلوا على كل الخبرات و المعارف من خلال البرنامج التدريبي.

وأعرب الدكتور أحمد أسامة عن سعادته لحضور حفل ختام البرنامج التدريبي الخامس عن الأمراض المعدية و تمنى أن يعود جميع المتدربين الى بلادهم بخبرات و معارف أكثر من خلال تطبيق ما تم دراسته خلال البرنامج متمنيا التواصل المستمر و محاولة الرجوع مرة أخرى لحضور برنامج جديد وأكدت الدكتورة سهى يونس ان البرنامج استضاف 17 من العاملين فى مجال مكافحة الأمراض المعدية من الدول الإفريقية التالية:

السودان، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، بوروندى، الكونغو، إرتريا و مالاوي بالإضافة إلى ثلاثة من اﻷطباء المصريين.

و أضافت الدكتورة سهى يونس ان البرنامج يهدف التى تدريب هذه الكوادر على التشخيص الاكلينيكى و المعملي باستخدام أحدث الوسائل المناعية حيث تعتبر الأمراض المعدية المهدر الأول لصحة الإنسان فى الدول النامية.

وأشار الدكتور عمر فتحي مقرر البرنامج إلى أن أعمال الدورة استمرت على مدار خمس أسابيع حيث عقدت بالمستشفى الجامعى بالإسماعيلية و شملت محاضرات نظرية و ندوات و مناقشات مفتوحة و حلقات تدريب معملية بالمعمل المركزي بالمستشفى الجامعى و دراسة أساليب البحث العلمى و الى جانب زيارات ميدانية لبعض المراكز البحثية التابعة لجامعة قناة السويس ومركز نقل الدم الاقليمى و معهد الكبد القومي و مركز مكافحة العدوى بجامعة عين شمس بالقاهرة و كذلك زيارة لمستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية بالإضافة إلى التعريف بالحضارة المصرية الفرعونية و المسيحية و الإسلامية و التعريف بالحضارة المصرية الحديثة من خلال تنظيم رحلات ترفيهية فى عطلات نهاية الأسبوع.

وقامت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث بتسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين فى نهاية حفل الختام.