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رينزى يهدد باستخدام الفيتو ضد موازنة الاتحاد الأوروبى بسبب الهجرة

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رينزى يهدد باستخدام الفيتو ضد موازنة الاتحاد الأوروبى بسبب الهجرة رينزى يهدد باستخدام الفيتو ضد موازنة الاتحاد الأوروبى بسبب الهجرة

ماتيو رينزي _ أرشيفية

هدد رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد ميزانية الاتحاد الأوروبى بسبب التدفق الكبير للمهاجرين إلى بلاده التى تشعر أن شركاءها الأوروبيين تخلوا عنها فى هذا الملف.

وقال رينزى اثناء برنامج على قناة راى اونو العامة “نحن ندفع 20 مليار (يورو) لاوروبا التى تعيد لنا منهم 12 (مليار يورو).. واذا كانت المجر وتشيكيا وسلوفاكيا تقدم لنا المواعظ حول المهاجرين، اذن اسمحوا لايطاليا أن تقول +الالية لم تعد تعمل+”.

وحين سئل هل يعنى ذلك أن ايطاليا مستعدة لاستخدام الفيتو ضد ميزانية الاتحاد الاوروبى، قال رينزى “نعم بالتاكيد” دون أن يخوض فى التفاصيل.

وواصل رئيس الايطالية هجومه على دول الاتحاد الاوروبى التى ترفض استقبال مهاجرين على اراضيها.

واضاف “اذا اقمت جدرانا ضد المهاجرين، فيمكنك أن تنسى الاموال الايطالية. واذا لم يعبر المهاجرون فان الاموال أيضا لن تعبر”.

وتابع “اذا اراد الاتحاد الاوروبى أن يخفض النفقات المرتبطة بالمهاجرين فى ايطاليا، فسنخفضها. ليفتحوا ابوابهم وسنخفض النفقات”.

واكد وزير الاقتصاد والمالية الايطالى بير كارلو بادوان مساء الثلاثاء وصول رسالة من المفوضية الاوروبية تطلب “توضيحات” من ايطاليا بشان مشروع ميزانيتها لعام 2017.

وتوقعت ايطاليا عجزا عاما نسبته 2,3 بالمئة من الناتج الاجمالى فى 2017، وهى نسبة اعلى بكثير من توقعات بروكسل وذلك بسبب نفقات على صلة باستقبال مهاجرين وآثار زلزال آب/اغسطس 2016.

واوضح الوزير أن “التوضيحات المطلوبة تتعلق بنفقات استثنائية تخص الزلزال والهجرة”.

ويتعين على ايطاليا التى وصل اليها نحو 155 الف مهاجر هذا العام، أن تؤوى آلاف الواصلين الجدد فى الايام الاخيرة فى الوقت الذى تعانى فيه الاستقبال لديها من ضغط. وتم ايواء 168 الف شخص فى 2016 مقابل 103 آلاف فى نهاية 2015.

واعلن خفر السواحل الايطاليون الذين ينسقون عمليات الانقاذ قبالة ليبيا، مساء الثلاثاء أنه تمت نجدة 500 شخص خلال النهار فى اربع عمليات انقاذ.

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أونا

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