ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء متخطيًا حاجز الـ 15 جنيها

سيطرت حالة من عدم الاستقرار على أسعار الدولار اليوم، في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري ليتخطى حاجز الـ 15 جنيها، لتصل قيمة صرف سعر الدولار اليوم عند 15.20 جنيه للشراء مقابل 15.30 جنيهًا للبيع، بينما تواصل قيمة الصرف والتحويل الاستقرار داخل البنوك المصرية والمصارف الرسمية عند سعر صرف 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

وسجلت أسعار تحويل الدولار مقابل الجنيه في بعض المحافظات المصرية بالسوق السوداء 15.50 جنيه.

> ويرجع سبب ارتفاع سعر الدولار نتيجة لتزايد حالة العرض والطلب على العملة الأمريكية، وجشع وطمع التجار في رفع الأسعار وسط غياب الرقابة المالية.