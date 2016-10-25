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صور..الفنان العالمى «رمزى يسي» يصل القاهرة لإحياء حفل لصالح مؤسسة خيرية

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صور..الفنان العالمى «رمزى يسي» يصل القاهرة لإحياء حفل لصالح مؤسسة خيرية صور..الفنان العالمى «رمزى يسي» يصل القاهرة لإحياء حفل لصالح مؤسسة خيرية

فنان البيانو العالمى رمزى يسي

استقبل مطار القاهرة الدولي فنان البيانو العالمى رمزى يسي، في زيارة للبلاد لإحيائه حفل فني لصالح إحدي المؤسسات الخيرية في يوم ٢٩ من الشهر الجاري بقصر المناسترلي، وقد وصل على رحلة مصر للطيران رقم MS800 القادمة من باريس .

كان فى استقباله موظفو العلاقات العامة والمحطة بمصر للطيران ، وقاموا بإنهاء إجراءات وصوله فى إطار حرص الشركة الوطنية على المشاركة فى رعاية الأنشطة وبرامج المسؤلية المجتمعية ، كما يساهم استقبال نجوم الفن والرياضة والمشاهير علي مستوي العالم في مختلف المجالات لزيارة مصر، ونقل صورة إيجابية وترويج لمعالمها السياحية أمام معجبيهم إلي تنشيط حركة السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر.

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