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بالصور.. وزير الصناعة: نعانى من البيروقراطية ونستعد لتدشين مجمع لصناعة البلاستيك

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بالصور.. وزير الصناعة: نعانى من البيروقراطية ونستعد لتدشين مجمع لصناعة البلاستيك بالصور.. وزير الصناعة: نعانى من البيروقراطية ونستعد لتدشين مجمع لصناعة البلاستيك

>كتب أحمد جمعة - تصوير حسين طلال

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن تعانى من بيروقراطية لن تحل بشكل سريع، مؤكدا أن وزارته تقدمت بمشروع لمجلس النواب فى   حال إقراره ستحل عدة مشكلات، موضحا أن الوزارة تحاول القضاء على البيروقراطية.

وأكد خلال كلمته فى ورشة "الاقتصاد وريادة الأعمال" على هامش مؤتمر شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن وزارته تعمل على تدشين مجمع لصناعات البلاستيك فى  محافظة الإسكندرية، موضحا أن الوزارة أعدت دراسات فى  ثلاث محافظات حول المواد البلاستيكية التى تدخل فى المشروعات الصغيرة، مشيرا لوجود قصور فى الصندوق الاجتماعى  للتنمية والمشروعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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