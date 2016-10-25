السيسى: اقتصاد الجيش 1.5% من الناتج المحلى.. والتسليح من ميزانيته الخاصة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تسليح القوات المسلحة (شراء الأسلحة والمعدات) من الميزانية الخاصة للجيش وليس الموازنة العامة للدولة، ومن قدراته الاقتصادية، قائلًا "الجيش ده من مصر ولمصر"، كاشفًا عن أن حجم اقتصاد الجيش يترواح بين 1 و1.5% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة بعنوان أزمة سعر الصرف خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الأول للشباب فى مدينة شرم الشيخ، أن القوات المسلحة لها دور مدنى هام فى توفير السلع للمواطنين، مؤكدًا أن ما يتردد عن أن حجم ميزانية الجيش تبلغ 20 أو 25% من موازنة مصر غير صحيح.