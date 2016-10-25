موجز أخبار مصر للساعة 10.. تداول السلطة ومدة الرئاسة بحوار السيسى مع الشباب

شر الموقع الإلكترونى لليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة خلال الساعات الماضية، فى مقدمتها تغطية شاملة لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ اليوم الثلاثاء، إضافة إلى تجديد حبس مسئول المطابع السرية المتهم بتسريب امتحانات الثانوية 45 يوما، وغيرهما من الأخبار.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سلك نهج المصارحة والمكاشفة مع المصريين منذ توليه السلطة، قائلاً "هذه تجربتى أن أصارح وأكشف أكثر وهذا تقديرى.. وإن أصبت أو أخطأت ممكن نتكلم".

عقد السفير عمرو حلمى، سفير مصر فى روما، اليوم الثلاثاء، ندوة اقتصادية حضرها ما يقرب من 120 من ممثلى شركات السياحة ووسائل الإعلام والشخصيات العامة الإيطالية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للترويج للمقاصد السياحية المصرية، وتأكيد الأهمية التى تعلقها مصر على زيادة التدفق السياحى الإيطالى لمصر.

نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، فيديو ختام فعاليات التدريب المشترك لقوات المظلات المصرية والروسية "حماة الصداقة 2016".

أعلنت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن رحلات الطيران العارض بين روسيا ومصر لن تستأنف قبل ربيع عام 2017.

أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الإرهابى الذى شنه مسلحون اليوم الثلاثاء، 25 الجارى على أكاديمية للشرطة فى مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان فى باكستان، وأسفر عن مقتل نحو 60 طالبًا من طلاب الأكاديمية.

وصلت منذ قليل، الباخرة السياحية "VOYAGER"، إلى ميناء بورسعيد السياحى كثانى سفينة ترسو فى الميناء خلال الشهر الحالى، وذلك فى إطار استعداد الميناء لاستقبال السفن السياحية وبدء نمو حركة السياحة داخل موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حبس مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم والمتهم الرئيسى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسريبات الثانوية"، 45 يوما على ذمة التحقيقات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقاءه مجموعة من الشباب على هامش المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، أنه سلك نهج المصارحة والمكاشفة مع المصريين منذ توليه السلطة، قائلاً "هذه تجربتى أن أصارح وأكشف أكثر وهذا تقديرى.. وإن أصبت أو أخطأت ممكن نتكلم".

أدت إحدى السائحات "رقصة" على نغمات السمسمية بعد أن تجاوبت مع فرق الفنون الشعبية بقصر ثقافة بورسعيد مساء اليوم الثلاثاء، والتى كانت فى استقبال سياح السفينة السياحية.

قال الإعلامى عمرو الكحكى، إن المشاركين فى المؤتمر الأول للشباب بشرم الشيخ 3500 شخص، منهم من يحمل آراء فى طرق مختلفة تحمل هدف واحد للوصول إلى بناء الدولة من جديد، وأضاف: "الجمع الموجود يعبر عن الأطياف الموجود فعليًا من أبناء 30 يونيو، وهذا ينعكس بشكل إيجابى على الدولة المصرية".

أبرز الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، تغريده تلخص أهم ما قاله الرئيس خلال حديثه للشباب فى المؤتمر الوطنى الأول بشرم الشيخ، تحت شعار "ابدع – انطلق".

قال النائب شادى أبو العلا، عضو لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، إن اللجنة ستشكل وفدًا برلمانيًا لزيارة ليبيا حال استتباب الأمن هناك، مشيرين إلى أن لجنة الشؤون العربية بالبرلمان تتواصل مع البرلمان الليبيى خاصة أنه الجهة الوحيدة المنتخبة فى ليبيا.