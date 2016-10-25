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مجدي يعقوب: المصريون يصابون بتصلب الشرايين فى أعمار مبكرة

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مجدي يعقوب: المصريون يصابون بتصلب الشرايين فى أعمار مبكرة مجدي يعقوب: المصريون يصابون بتصلب الشرايين فى أعمار مبكرة

مجدي يعقوب (أرشيفية)

قال طبيب القلب العالمي، الدكتور مجدي يعقوب إن الأبحاث الطبية التى وصل إليها مركز علاج القلب بأسوان باتت على أعلى مستوى، خاصة الأبحاث المتعلقة بعلوم الجينات والخلايا الجذاعية و الهندسة الوراثية، وياتى ذلك بالتعاون مع جامعات عالمية ومحليه منها جامعات اكسفود والقاهرة وعدد من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن المصريون يصابون بتصلب الشرايين فى أعمار مبكرة.

وأضاف يعقوب خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الأكل الصحى وممارسة الرياضة أهم أشكال الوقابة من أمراض القلب، مؤكدا أن المؤسسة خصصت جزء كبير من دخل مؤسسة مجدي يعقوب للأبحاث العلمية ودعم تعليم الشباب ودمجهم فى الأبحاث العلمية فى أكبر جامعات العالم، مشيرا إلى أن عدد من مؤسسات المجتمع المدني يدعم قرارات دعم الأبحاث العلمية التى اتخذها مجلس أمناء المؤسسة.

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