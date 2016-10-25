عاطلين يقتلان صديقهما لسرقة "توك توك" بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل سائق "توك توك"، بمنطقة الطالبية، واعترف المتهمين بارتكابهما الجريمة لسرقة الـ"توك توك" ملك المجنى عليه.



> وتلقى العقيد علاء فتحى مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاه بمنطقة مهجورة بالطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة المجنى عليه مصابة بعدة طعنات، وتبين من خلال فحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، أن الضحية مبلغ بغيابه بمنطقة دار السلام بالقاهرة.



> وبتكثيف التحريات توصل الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، ومعاونه النقيب محمد طارق، أن مرتكبى الجريمة عاطلين من أصدقاء المجنى عليه، وأنهما استدرجاه لسرقة "توك توك" يعمل عليه، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا باستدراج المجنى عليه وطعنه بالأسلحة البيضاء بغرض السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.