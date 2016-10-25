أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
أمن الاسكندرية: عزاء جماعى لشهداء الشرطة في تفجير «المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

عاطلين يقتلان صديقهما لسرقة "توك توك" بالجيزة

Google+ Print
عاطلين يقتلان صديقهما لسرقة "توك توك" بالجيزة عاطلين يقتلان صديقهما لسرقة "توك توك" بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل سائق "توك توك"، بمنطقة الطالبية، واعترف المتهمين بارتكابهما الجريمة لسرقة الـ"توك توك" ملك المجنى عليه.

 
> وتلقى العقيد علاء فتحى مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاه بمنطقة مهجورة بالطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة المجنى عليه مصابة بعدة طعنات، وتبين من خلال فحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، أن الضحية مبلغ بغيابه بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

 
> وبتكثيف التحريات توصل الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، ومعاونه النقيب محمد طارق، أن مرتكبى الجريمة عاطلين من أصدقاء المجنى عليه، وأنهما استدرجاه لسرقة "توك توك" يعمل عليه، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا باستدراج المجنى عليه وطعنه بالأسلحة البيضاء بغرض السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365