البرلمان العراقى: أى دعم لا يأتى بالتنسيق مع قيادة القوات المسلحة غير مقبول

رحب رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، اليوم الثلاثاء، بموقف المجتمع الدولى ودور التحالف الدولى الداعم والمساند للعراق فى حربه ضد الإرهاب.

وقال الجبورى، خلال حديثه مع قيادات الشرطة الاتحادية وعمليات تحرير نينوى خلال زيارته للقيارة جنوب الموصل، أن "أى دعم لا يأتى ضمن طلب رسمى أو بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة غير مقبول حتى وان حاولت الجهة المعنية تسويقه ضمن إطار الدعم، المساعدة هى ما نطلبه نحن لا ما يفرضها الآخر كأمر واقع".

ولفت إلى أهمية كل شى داخل نينوى وما تبقى من تاريخها وبناها التحتية ولأهلها الأولوية ضمانا للنصر الحقيقى على تنظيم (داعش) الإرهابى.

ودعا رئيس البرلمان الحكومة المركزية ببغداد والمحلية فى نينوى وحكومة إقليم كردستان إلى التنسيق العاجل ومضاعفة الجهود لتلافى وتدارك أى نقص فى جاهزية الأمور التى تتعلق بالاستعداد لاستقبال النازحين من المعركة، مطالبا المجتمع الدولى بالإسراع بدعم الخلية الحكومية العراقية المشكلة لاغاثة النازحين.

وقام الجبورى اليوم بجولة ميدانية فى ناحية "القيارة" المحررة، حيث التقى عددا من أبنائها وأشاد بمواقفهم البطولية فى التصدى لتنظيم داعش ودعم القوات المسلحة.. واطلع سيادته خلال جولته على الواقع الخدمى والانسانى فى الناحية والأضرار التى تعرضت لها البنى التحتية فيها خلال العمليات العسكرية.

ودعا لحكومتين المحلية والاتحادية للالتفات للأوضاع فى القيارة والتعجيل بتلبية المتطلبات الأساسية لأبنائها، وقال: أن القيارة قدمت نموذجا يحتذى فى رفض احتلال داعش واحتضان ودعم أبنائها للقوات المحررة وكسر مفهوم حاضنة الإرهاب ورفض العراقيين للإرهاب والتطرف.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقى أهمية الإسراع فى حسم المشكلات المتعلقة بالموظفين والطلبة من ابناء ناحية القيارة إضافة إلى معالجة اثار التلوث البيئى نتيجة إحراق داعش لآبار النفط .