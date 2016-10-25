أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
أمن الاسكندرية: عزاء جماعى لشهداء الشرطة في تفجير «المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خالد صلاح: مؤتمر الشباب رسالة للعالم.. والمنتقدون غاضبون لعدم مشاركتهم

Google+ Print
خالد صلاح: مؤتمر الشباب رسالة للعالم.. والمنتقدون غاضبون لعدم مشاركتهم خالد صلاح: مؤتمر الشباب رسالة للعالم.. والمنتقدون غاضبون لعدم مشاركتهم

>كتب إبراهيم حسان

علق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمؤتمر الأول للشباب بشرم الشيخ، حول أن مؤسسات الدولة جزء من الدولة، بقوله "هو يقصد أن أجهزة الدولة جزء من هذه الدولة، وكل الناس اللى فيها طالعة من نفس الوعاء اللى إحنا طالعين منه، وبالتالى لو إحنا متراخين يبقى المسئولين متراخين، لذلك قال الرئيس إننا لسه محتاجين وقت لإعادة بناء هذا المنطق وهذه الدولة لتنتخب أفضل العناصر للقيادة". " تحديث"

وأضاف خالد صلاح ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار one، أن الرئيس تحدث عن أن المؤتمر ليس له أهداف سياسية باطنية ونفى ذلك قطعًا حتى لا يكون هناك تنظير من أحد حول ذلك الأمر، مشيرا إلى أن هناك "ولولة" من بعض الشباب الذين لم يذهبوا إلى مؤتمر شرم الشيخ،وذلك بسبب غضبهم من عدم دعوتهم للمشاركة بالمؤتمر، فردوا على ذلك بانتقاد مشاركة المعارضين به على مواقع التواصل، مضيفًا "ويل لمصر ممن لم يُدع إلى المائدة".

وأوضح أن مؤتمر الشباب بشرم الشيخ مبشر ويشكل عنوان جديد لاستعادة أجواء 30 يونيو فى مصر، و"يجعلنا نضع أيدينا فى أيدى بعض مرة أخرى فى وجود الرئيس ليبعث رسالة للعالم باننا نحافظ على بلادنا".

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن

الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن