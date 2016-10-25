خالد صلاح: مؤتمر الشباب رسالة للعالم.. والمنتقدون غاضبون لعدم مشاركتهم

علق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمؤتمر الأول للشباب بشرم الشيخ، حول أن مؤسسات الدولة جزء من الدولة، بقوله "هو يقصد أن أجهزة الدولة جزء من هذه الدولة، وكل الناس اللى فيها طالعة من نفس الوعاء اللى إحنا طالعين منه، وبالتالى لو إحنا متراخين يبقى المسئولين متراخين، لذلك قال الرئيس إننا لسه محتاجين وقت لإعادة بناء هذا المنطق وهذه الدولة لتنتخب أفضل العناصر للقيادة". " تحديث"

وأضاف خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أن الرئيس تحدث عن أن المؤتمر ليس له أهداف سياسية باطنية ونفى ذلك قطعًا حتى لا يكون هناك تنظير من أحد حول ذلك الأمر، مشيرا إلى أن هناك "ولولة" من بعض الشباب الذين لم يذهبوا إلى مؤتمر شرم الشيخ،وذلك بسبب غضبهم من عدم دعوتهم للمشاركة بالمؤتمر، فردوا على ذلك بانتقاد مشاركة المعارضين به على مواقع التواصل، مضيفًا "ويل لمصر ممن لم يُدع إلى المائدة".

وأوضح أن مؤتمر الشباب بشرم الشيخ مبشر ويشكل عنوان جديد لاستعادة أجواء 30 يونيو فى مصر، و"يجعلنا نضع أيدينا فى أيدى بعض مرة أخرى فى وجود الرئيس ليبعث رسالة للعالم باننا نحافظ على بلادنا".