السيسي: استحملوني لأن ظروفنا صعبة.. وكفاية اعتماد على أشقائنا العرب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن الدولة تمر بظروف صعبة نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، موضحًا أن هناك من يحاول إسثقاط الدولة، واصفًا إياهم “بأهل الشر”.

وطالب السيسي خلال حضوره ندوة “أزمة سعر الصرف لمناقشة الأزمات الاقتصادية”، الشباب المصري بالوقوف بجانب البلد للنهوض بها على كافة الأصعدة والمجالات، قائلًا: “ انتوا اللي هتحددوا مصير مستقبل مصر، وانتوا وعدتوني انكوا هتقوفوا جنبي”.

وأكد الرئيس السيسي أن الدول العربية وبالأخص دول الخليج وقفت بجانب الدولة المصرية في أوقات كثيرة، موضحًا أنه ان الاوان للاعتماد على النفس، وتوجيه الشكر لهذه البلدان، قائلًا : ” كفاية نحرج أشقاءنا من الدول في ان هما يساعدونا.. وقفوا جنبنا بما فيه الكفاية “ .