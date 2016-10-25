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البرلمان التركي يقر يوم الانقلاب الفاشل عطلة رسمية في البلاد

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البرلمان التركي يقر يوم الانقلاب الفاشل عطلة رسمية في البلاد البرلمان التركي يقر يوم الانقلاب الفاشل عطلة رسمية في البلاد

البرلمان التركي – أرشيفية

وافق البرلمان التركي في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار حول إعلان 15 يوليو من كل عام يومًا لـ«الديمقراطية والوحدة الوطنية» في البلاد وإقراره عطلة رسمية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول، فإن الجلسة التي عقدت في مقر البرلمان بأنقرة ناقشت المشروع الذي تقدّم به أعضاء من حزبي “العدالة والتنمية” والحركة القومية حول إجراء تعديلات في قانون العطل الرسمية، وانتهت بإقرار المشروع بإجماع الأعضاء المشاركين في الجلسة.

كما أقر البرلمان في الجلسة نفسها، تغيير اسم قضاء قازان التابع للعاصمة أنقرة إلى “قهرمان قازان” «قازان البطل»، وذلك تكريماً للصمود الذي أظهره سكانه ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة اتهمت بها السلطات التركية “عناصر محدودة من الجيش تتبع فتح الله جولن، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

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