نشرة ONA ا محمد علي خير يقدم" المصري أفندي"..جمال بخيت ضيف CBC ..المحور تطلق خريطة برامجية جديدة

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قال الإعلامي محمد علي خير، إن أولى حلقات برنامجه الجديد “المصري أفندي”،المقرر إذاعته على شاشة “القاهرة والناس” ستنطلق يوم الخميس الموافق الـ17 من نوفمبر المقبل..للمزيد

أكد الكاتب الصحفي أشرف عبدالمنعم، رئيس قناة المحور، أن القناة سوف تشهد خلال الأيام القليلة القادمة تطويرًا شاملًا ، سواء بإضافة بعض البرامج الجديدة، أو بتحديث برامج أخرى مازالت على خريطة القناة..للمزيد

تبدأ قناة “MBC مصر”، الأحد المُقبل، العرض الثاني للدراما الاجتماعية الناجحة “الأسطورة”، بطولة النجم محمد رمضان، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة “O3 مصر”..للمزيد

يفتح الإعلامي خالد صلاح، مقدم برنامج “على هوى مصر”، المُذاع على “النهار one”، ملف ظاهرة إجرامية جديدة في المجتمع المصري، وهي ظاهرة خطف رجال الأعمال..للمزيد

يحل الشاعر جمال بخيت ضيفًا على برنامج «ممكن» الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة CBC يوم الخميس المقبل، في تمام العاشرة مساء..للمزيد