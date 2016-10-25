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نشرة ONA ا محمد علي خير يقدم «المصري أفندي»..جمال بخيت ضيف CBC ..المحور تطلق خريطة برامجية جديدة

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نشرة ONA ا محمد علي خير يقدم" المصري أفندي"..جمال بخيت ضيف CBC ..المحور تطلق خريطة برامجية جديدة

نشرة ONA

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قال الإعلامي محمد علي خير، إن أولى حلقات برنامجه الجديد “المصري أفندي”،المقرر إذاعته على شاشة “القاهرة والناس” ستنطلق يوم الخميس الموافق الـ17 من نوفمبر المقبل..للمزيد

برنامج “المصري أفندي” من تقديم الإعلامي محمد علي خير

برنامج “المصري أفندي” من تقديم الإعلامي محمد علي خير

أكد الكاتب الصحفي أشرف عبدالمنعم، رئيس قناة المحور، أن القناة سوف تشهد خلال الأيام القليلة القادمة تطويرًا شاملًا ، سواء بإضافة بعض البرامج الجديدة، أو بتحديث برامج أخرى مازالت على خريطة القناة..للمزيد

أشرف عبدالمنعم رئيس قناة المحور

أشرف عبدالمنعم رئيس قناة المحور

تبدأ قناة “MBC ”، الأحد المُقبل، العرض الثاني للدراما الاجتماعية الناجحة “الأسطورة”، بطولة النجم محمد رمضان، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة “O3 مصر”..للمزيد

مسلسل الأسطورة

مسلسل الأسطورة

يفتح الإعلامي خالد صلاح، مقدم برنامج “على هوى مصر”، المُذاع على “النهار one”، ملف ظاهرة إجرامية جديدة في المجتمع المصري، وهي ظاهرة خطف رجال الأعمال..للمزيد

الإعلامي خالد صلاح، مقدم برنامج على هوى مصر – أرشيفية

الإعلامي خالد صلاح، مقدم برنامج على هوى مصر – أرشيفية

يحل الشاعر جمال بخيت ضيفًا على برنامج «ممكن» الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة CBC يوم الخميس المقبل، في تمام العاشرة مساء..للمزيد

الشاعر جمال بخيت أرشيقية

الشاعر جمال بخيت
>أرشيقية

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أونا

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