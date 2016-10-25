البترول : «أرامكو» لم تبلغنا بتوقف شحنة نوفمبر حتى الآن ..”فيديو”

قال المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إنه حتى الآن لم يتم إبلاغنا بتوقف شحنة نوفمبر، من شركة ارامكوا السعودية مشيرا إلى أن الوزارة لم تتفق مع أي جهة حتى الآن لتعويض شحنات الشركة .

وأوضح “عبد العزيز” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشت القرموطي” المذاع على فضائية “العاصمة 2″ مساء اليوم الثلاثاء، أن شركة “أرامكو” اوقفت شحنات البترول لمصر لشهر أكتوبر الجاري فقط، ولم تخطرنا حتى الآن بعدم إرسال شحنة نوفمبر.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، ان المنتجات البترولية متوفرة ولا داعي للقلق، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يتم استيراده من مواد بترولية 800 مليون دولار شهريًا.

وأشار إلى أنه من الوارد توقف شحنات المواد البترولية من شركة أرامكو خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أن الوزارة لديها ما يكفي الاحتياجات المحلية.

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