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حصرياً..مباريات منتخب مصر المؤهلة لروسيا 2018 مع غانا وأوغندا والكونغو علىON Sport

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حصرياً..مباريات منتخب مصر المؤهلة لروسيا 2018 مع غانا وأوغندا والكونغو علىON Sport حصرياً..مباريات منتخب مصر المؤهلة لروسيا 2018 مع غانا وأوغندا والكونغو علىON Sport

مباراة وغانا حصريا على أون سبورت

حصلت قناة ON Sport على حق البث الحصرى لمباريات منتخب مصر لكرة القدم مع غانا والكونغو وأوغندا فى تصفيات أفريقيا و المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 والتى ستقام على أرض مصر .

وصرح أسامة الشيخ رئيس قناة ON Sport أنه بتوقيع هذا العقد بين أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين المالكة لشبكة قنوات اون و محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن تسري بنود العقد فى حصول القناة على الحقوق الحصرية والمنفردة لبث وإعادة بث مباريات المصرى لكرة القدم مع غانا وأوغندا والكونغو فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بموسكو وبذلك تكون ON Sport هى القناة الرياضية الوحيد غير المشفرة التى تقوم بعرض مباريات منتخب مصر بهدف اسعاد مشاهديها.

وأضاف “الشيخ” أن التعاقد تضمن حصول قناة ON Sport على كافة كواليس المعسكرات والتدريبات الخاصة بالمنتخب فى كافة مبارياته داخلياً وخارجياً، بما فى ذلك كواليس التدريبات خلال نهائيات أمم أفريقيا بالجابون 2017 والتى ستنطلق فى يناير المقبل بمشاركة 16 منتخب.

وقد جاءت قرعة منتخبنا بالمجموعة الرابعة والتى تضم مصر وغانا وأوغندا ومالى وستقام تلك المباريات في مدينة بورت جينتل، وكذلك كافة الحقوق الرقمية لكافة هذه الأنشطة والتى ستعرض فى الاستوديو التحليلى للقناة وتنتهى بنهاية تصفيات كأس العالم.

وأشار رئيس قناة ON Sport أن هذه الصفقة تعد أحد خطوات المنافسة وأهداف التطوير التى تسعى القناة لتحقيقها من أجل تقديم إعلام رياضى غير مشفر يستحقه مشاهد ON Sport وسيكون بث المباراة الاولى التى ستجرى على ملعب برج العرب بين المنتخب المصرى ومنتخب غانا فى 13 نوفمبر المقبل.

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