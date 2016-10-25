تجديد حبس مسئول المطابع السرية المتهم بتسريب امتحانات الثانوية 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حبس مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم والمتهم الرئيسى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسريبات الثانوية"، 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة، والتى يواجه فيها اتهامات بالتربح وتلقى رشوة، والإضرار بالأمن القومى.

ودفع حسنى مبارك محامى "عاطف.ع.م" مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وطلب بإخلاء سبيل موكله كونه موظفا عاما ولا يخشى عليه من الهرب، كما أشار إلى أن التسريبات استمرت بعد القبض عليه.

يشار إلى أن القضية تضم كلا من "عاطف.ع.م" مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى زوجته "هالة.ى.م" وشقيقتها "تهانى.ى.م" و"صباح ع.م" والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، بالإضافة إلى عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ووالدة طالبة بالثانوية العامة.

من جانب آخر كشفت مصادر أن جهات التحقيق تجرى إعداد قائمة أمر الإحالة، والتى تضم أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات والهاربين، ومواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة حول اعترافات المتهمين فى التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للمحاكمة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم جميعا، وعثر بمنزل "هالة.ى.م" المضبوطات التالية (مبلغ مالى قدره 8310 جنيهات، وجهاز حاسب إلى محمول، و4 أجهزة تليفون محمول، وشريحة خط محمول، وقارئ "Reader"، وجهاز هارد ديسك - ودفتر توفير باسم شقيقها "أحمد.ى.م" به رصيد بلغ 577208 جنيهات، وآخر إيداع فى 15/6/2016م بمبلغ 20000 جنيه، ودفتر توفير باسم شقيقتها "تهانى.ى.م"، وبعض المشغولات الذهبية.