السيسى: الثورة لها مكاسب وتحديات و"بلاش أى شكل احتجاجى يضر مصر"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر فى موقف صعب منذ سنوات طويلة، مشددا على ضرورة ألا نستعين بأى شكل من أشكال الاحتجاج لأن "صوتك مسموع.. المسئول مش هيعمل ليه".

ووجه الرئيس حديثه للمصريين، خلال لقاءه مجموعة من الشباب بمؤتمر شرم الشيخ، :"الدولة بتحمل سنويا عما كان قبل كده 150 مليار جنيه زيادة فى عجز الموازنة، بييجوا سلف واقتراض إجماليهم فى الخمس سنين اللى فاتوا 900 مليار جنيه..أنا بتكلم عن القطاع الحكومي فقط"

وتابع:"زى ما الثورة فرحتك بيها وجابت مكاسب، جابت تحديات كتير لازم نواجهها.. أنا بقول للمصريين ع الهوا دلوقتى.. قولوا لي أعمل ايه؟!"

وأكد السيسى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار أن القدرة الشرائية أكثر من الضعف، مضيفا:"أنا بطلب حاجة واحدة:..من فضلكم بلاش مطالبكم تاخد الشكل الاحتجاجى اللى بيضرنا.. أنا مش بخوفكم أنا بس بنبه نفسى وبنبهكم..محدش هيعمل لكم حاجة بس أنا بقول لكم خافوا على مصر".