السيسى: نقدر كل الأحزاب ومحدش بيمسها.. وللشباب:" أنا معاكم"

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية وضرورة دمج الشباب فى العمل السياسى والمحليات، وبذل الجهد فى سبيل النهوض بالوطن.

كما أكد الرئيس، خلال لقاءه مجموعة من الشباب على هامش المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، أهمية تأهيل المحليات بشكل جيد، مشيداً باقتراح أحد الشباب باستحداث مساعدين للنواب، ومجلس نواب موازى للشباب، مستطرداً:" بجد أنا معاكم لأن دا إشراق والتجربة بتاعتنا ويهمنا أنها تنجح وتتقدم".

وأوضح أنه لا يوجد حجب من الدولة أو منع للقوى السياسية، مؤكداً :"كل الأحزاب الموجودة مقدرة ومحدش بيمسها، والدولة تقدم كل الدعم لهم طالما فى خدمة الوطن، ولو غير كدا بقبله أو بستحمله".