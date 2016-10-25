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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الثلاثاء.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.02 نقطة بنسبة 0.34 % لتسجل 4.37 دولار حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 4.37 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 4.20 دولار.

وانخفضت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.06 نقطة بنسبة 3.12 % لتسجل 1.86 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.65 دولار وأقل مستوى لها عند 1.84 دولار.

واستقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات عند 6.75 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 6.76 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 6.55 دولار.

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها عند 0.38 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 0.37 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 0.24 دولار.

أ ش أ

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