العبادي: القوات التركية ليست في نزهة بالعراق وغليهم بالخروج الفوري من أراضينا

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، أنه لن يسمح باحتلال الأراضى العراقية، وقال: إننا أخبرنا الأتراك بانهم ليسوا فى نزهة بالعراق، أن معلوماتنا الاستخبارية تشير إلى عدم وجود حركة نزوح للسكان من الموصل إلى سوريا.

وأضاف العبادى فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة برئاسته اليوم الثلاثاء بالعاصمة العراقية أن العالم استوعب خطر الإرهاب وأدرك دور العراق فى الحرب على تنظيم(داعش) الإرهابى رغم الأزمة المالية التى يمر بها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط .

> ووصف العبادى، الجهات التى تسوق معلومات لصالح داعش بأنها “عميلة أو مستغفلة”.. داعيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر من محاولات داعش الإرهابية لإرباك الوضع الداخلى وإثارة الفتنة، ومؤكدا الحاجة إلى مساندة المجتمع من أجل للقضاء على الإرهاب.

وأضاف: أن العدو لا يملك أى وازع دينى أو أخلاقى وأقدم قبل أيام على حرق “مصنع المشراق للكبريت” لإرهاب المواطنين، داعيا الساسة والمتصدين للإعلام إلى عدم مساعدة الإرهاب فى تحقيق أهدافه.

> ونبه العبادى إلى أن الاختلاف السياسى وفى وجهات النظر لكن لا نختلف على “الوطن”، وقال: إننا ” نحرص على التعايش السلمى ولابد من معاقبة إرهابيى داعش على ما اقترفوه بالعراق”.

ودعا إلى ترسيخ اختيار المسؤولين ليس على أساس الأنتماء بل على أساس الكفاءة، وأضاف: لنختلف سياسيا أو فى وجهات النظر لكن لا نختلف على الوطن.

ولفت إلى أن التحالف الدولى تفاجئ من قدرة الجيش العراقى فى الحرب على داعش، مؤكدا ضرورة أن الاستمرار لتدريب القوات المسلحة وإعادة هيكلتها بعيدا عن الجوانب الطائفية والمكونات المختلفة.

وتابع: أننا خططنا لكى لا يتم إخلاء المدن من سكانها خلال عمليات التحرير، منوها إلى استمرار التعاون بين القوات المسلحة واللجان الخاصة برعاية النازحين، وتوفير المواد الغذائية والمحروقات للعوائل فى المناطق المحررة من داعش.

وأضاف: أنه بالجهود المدنية تمكنت من إطفاء الحرائق التى أشعلها داعش فى المناطق المحررة، منبها إلى أن الإرهاب يحاول أن يربك الأوضاع لإعاقة تقدم القوات العراقية، مستغربا من موقف بعض السياسيين الذين ينقلون بعض المعلومات من عصابات داعش الإرهابية ويروجون لها.

وكشف العبادى، أن الاستراتيجية فى المناطق المحررة هى إخراج الجيش من المدن عقب عملية التحرير، وقال: أنه لأول مرة فى العراق يتعاون الجيش والبشمركة فى الحرب على تنظيم داعش الإرهابى .

أ.ش.أ