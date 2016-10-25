«مايكروسوفت» ترفع أسعار منتجاتها فى «بريطانيا» إلى 22%

تسببت نتائج التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى عدم استقرار مالى فى المملكة المتحدة، لذا بدأت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى بالتعامل مع تأثير سقوط سعر الجنيه الإسترلينى، ومن ضمنها مايكروسوفت التى كشفت مؤخرا عبر مدونتها الرسمية أنها بصدد تعديل أسعار أجهزتها، مؤكدة أنه ابتداء من 1 يناير لعام 2017، سيرتفع سعر البرمجيات بنسبة 13 فى المائة، كما ستشهد الخدمات السحابية زيادة بنسبة 22 فى المائة.

ووفقا لموقع صحيفة “تليجراف” البريطانية تأتى التغييرات التى تجريها مايكروسوفت كجزء من التقييم الدورى للتسعير المحلى، لكن تؤكد الشركة أن كلا الخدمات الاستهلاكية مثل أوفيس 365 والسحابية لن تتأثر بارتفاع الأسعار، ومع ذلك فإن الموزعين والشركاء قد يقررون تنفيذ الزيادات الخاصة بهم بسبب عدم تحديد مايكروسوفت لأسعار ثابتة لمنتجاتها.

ولن يتأثر المستخدمون الذين أجروا اتفاقات مسبقة مع مايكروسوفت بارتفاع الأسعار حتى تجديد الاشتراك، فالمؤسسات التى أبرمت اتفاقيات مسبقة على بعض الخدمات والبرامج والخدمات السحابية سيتم حمايتها من ارتفاع الأسعار ولن يطبق تغير الأسعار عليها.

وقالت الشركة إن المستخدمين الذين التزموا باشتراكات لبعض الخدمات مثل أوفيس 365 لن يتأثروا بارتفاع الأسعار خلال مدة الاشتراك، والتى هى فى العادة اثنى عشر شهرا من بداية الاشتراك المدفوع.