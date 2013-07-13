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أزمة في ماسبيرو بعد أنباء ترشيح "درية شرف الدين" لوزارة الإعلام

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أزمة في ماسبيرو بعد أنباء ترشيح "درية شرف الدين" لوزارة الإعلام أزمة في ماسبيرو بعد أنباء ترشيح "درية شرف الدين" لوزارة الإعلام

كتب : انتصار حسني منذ 2 دقيقة

قررت الائتلافات والحركات الثورية في ماسبيرو عقد اجتماع موسع مساء غد داخل ماسبيرو، للاطلاع على رأي العاملين في أسماء المرشحين لتولي وزارة الإعلام، وذلك بعد ترددت أنباء عن ترشيح الإعلامية درية شرف الدين أحد قيادات ماسبيرو السابقة لتولي منصب وزارة الإعلام.

فيما أجمع العاملون على رفض هذا الترشيح نهائيا، وذلك لأن درية شرف الدين عضو سابق في لجنة سياسات وأمانة المرأة بالحزب الوطني المنحل، وأنهم لن يسمحوا لأحد أعضاء الحزب الوطني أو من الإخوان المسلمين بتولي حقيبة وزارة الإعلام.

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