الرئيس السيسى: تداول السلطة مضمون ومقدرش أقعد يوم زيادة عن مدتى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سلك نهج المصارحة والمكاشفة مع المصريين منذ توليه السلطة، قائلاً "هذه تجربتى أن أصارح وأكشف أكثر وهذا تقديرى.. وإن أصبت أو أخطأت ممكن نتكلم".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال لقاءه مجموعة من الشباب على هامش المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، أنه لا يوجد ما نخفيه حيال المقبوض عليهم، نعمل على حماية الدولة المصرية..لو اعتبرتونى نظام دى مشكلة كبيرة .. إحنا انتهينا من الكلام ده.. اليوم هناك تداول على السلطة وأنا فى نهاية المدة خلاص مقدرش أقعد يوم زيادة.. هى الحكاية كدا ولازم نقبلها كدا وأنا راضى بكدا.. التداول على السلطة".

وناشد المصريين، الانتباه لكل ما يقومون به فى المشهد المصرى، قائلاً :"محدش يلخبط المشهد وبعدين يقولى والله مكنتش عارف كدا اتصرف انت ..خلى بالك معايا".

وتسائل الرئيس: "هل ترون منا كدولة أى محاولات لحجب تيارات أو حد بعينه؟، هل نصطدم بأى حزب مهما كان توجهه؟ ..إذا كنت أنا أمين عليها يهمنى ايه..يهمنى إن كل إنسان أمين ومخلص وشريف يكون معايا..وأتصور إن التجربة تقول أننى كنت أمين على مصر وليس على نفسى فقط".