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محمد بن راشد: الخليج أسرة واحدة .. مصابهم واحد وقلوبهم متوحدة

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محمد بن راشد: الخليج أسرة واحدة .. مصابهم واحد وقلوبهم متوحدة محمد بن راشد: الخليج أسرة واحدة .. مصابهم واحد وقلوبهم متوحدة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الخليج أسرة واحدة، مصابهم واحد وقلوبهم متوحدة.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في تويتر صورة لسموه برفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والحكام خلال تقديم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مرفقة بـ :" أثناء واجب تقديم العزاء برفقة أخي محمد بن زايد والحكام في الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أحسن الله عزاء أنجاله وأحفاده وشعب قطر في فقيدهم الغالي".

وأضاف سموه في تغريدة أخرى "الخليج أسرة واحدة .. مصابهم واحد وقلوبهم متوحدة .. ونسأل الله لفقيد قطر الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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