اليوم السابع: "روح 30 يونيو تعود من جديد.. والشباب يشكو فى حضرة السيسى"

تحت عنوان "روح 30 يونيو تعود من جديد"، تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأربعاء كواليس انطلاق مؤتمر الشباب فى مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعود روح ثورة 30 يونيو بتجمع مختلف فئات الشعب المصرى من مؤيدين ومعارضين، فى الوقت الذى استمع فيه الرئيس لشكاوى الشباب من الوضع الراهن، فيما كشف الرئيس السيسي الجميع بالواقع والحلول.

واقرأ فى اليوم السابع غدا..

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