السيسى لـ"الشباب": أنتم جسر بين الدولة و الناس ونحتاجكم لوحدة المصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تمر بظروف، لكن بشبابها وحالهم حجم كبير جدا ونسبته عالية وطاقته على العطاء كبيرة، مردفاً: "إن شاء الله نعبر كل المشكلات والتحديات، لكنها لن تأخذ وقتا قليلا".

وأضاف السيسى، خلال كلمته فى لقاء مع مجموعة من الشباب خلال المؤتمر الوطنى الأول بشرم الشيخ، :"شباب الأحزاب والبرلمان وكل الشباب وكل المعنى بالشأن العام فى مصر، أنتم جسر بين الدولة والناس"، موضحاً أن صوت الشباب مسموع، وعندما يتحدث شاب حزبى أو تم انتخابه انتخابا حرا، فهى نقطة مضيئة جدا ولم تكن موجودة بالوضوح والشفافية والمستوى الموجود حالياً.

وأوضح أن هناك تحديات موجودة فى محاولة تزييف الوعى، وأخذ الناس فى اتجاه مختلف عن الواقع، وهناك وسائل اتصال حديثة لها تأثير كبير جداً، مؤكدا :"مش هينفع مجموعات لها صوت وشأن وتأثير تتكلم وتقول لأ".

وأوضح أنه يعطى فرصة للشباب للحديث، قائلاً: "من غير مجاملة، كلام جميل وفيه أمل، وفيه جلسات شوفتها فى التليفزيون، لا.. لا ، اللى يخاف على مصر يبقى مش واخد باله، بعد اللى أنا شوفته النهاردة، شبابنا بخير وقادر وشايف وفاهم ويقدر يعبر عن نفسه والفكرة ويقدمها بشكل كل ثقة ووعى، ونحتاج دائرته وقاعدته بشكل يجعل المصريين كتلة واحدة".