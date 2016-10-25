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صور..افتتاح معرض “وسط الزحمة” للكاريكاتير بمقر نقابة الصحفيين

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صور..افتتاح معرض “وسط الزحمة” للكاريكاتير بمقر نقابة الصحفيين صور..افتتاح معرض “وسط الزحمة” للكاريكاتير بمقر نقابة الصحفيين

جمال عبد الرحيم

افتتح جمال عبد الرحيم – سكرتير عام نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، معرضا للكاريكاتير، تحت عنوان “وسط الزحمة”، بالدور الرابع بمقر نقابة الصحفيين.

ويتناول المعرض عدد من الرسومات كاريكاتيرية ساخرة، وسياسية، وأعمال فنية مختلفة بمشاركة عدد من الفنانين وهم “نهى إبراهيم، محمد عطية، طه حسين، سعيد فرماوي، محمد الصباغ، نشوى سعيد، آلاء توفيق، إبراهيم البريدي، سعيد أبو العينين.

ومن جانبه، قال جمال عبد الرحيم” سكرتير عام النقابه، خلال افتتاحه المعرض، أن المعرض مفتوح طوال أيام الأسبوع للزائرين من الصحفيين وأسرهم، عدا يوم الجمعة.

 

 

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