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نجمات عربيات في القميص الكلاسيكي.. من الأكثر أناقة؟

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الثلاثاء 25-10-2016 14:03

القميص الكلاسيكي بمختلف ألوانه وقصاته هو من القطع الأساسية التي يجب أن تتوفر في خزانة كل سيدة مهما اختلف ذوقها أو عمرها، حيث أن هذه القطعة أنيقة وتصلح لمختلف المناسبات الرسمية والكاجوال أيضاً، وقد شاهدنا كثيرات من نجماتنا العربيات وقد تألقن في تصاميم القميص الكلاسيكي المختلفة وارتدينه على طريقتهن الخاصة، فمن بدت الأكثر أناقة في تنسيق القميص؟

نجمات عربيات نسقن القميص بطرق كلاسيكية

هنالك بعض النجمات العربيات اللواتي فضلن تنسيق القميص بطريقة كلاسيكية أنيقة، ومنهن ايميه صياح التي اختارت القميص الأبيض مع الجينز الأزرق لإطلالة صباحية كاجوال، وأيضاً سيرين عبد النور التي تألقت في تصميم قميص الجينز مع التنورة لإطلالة ناعمة، وأمل بوشوشة التي اختارت القميص الأسود من قماش الشيفون مع التنورة القصيرة، ونسرين طافش التي اعتمدت إطلالة كاجوال مع القميص الأبيض الكلاسيكي.

إطلالات عصرية نسقتها النجمات العربيات في القميص الكلاسيكي

وهنالك بعض النجمات اللواتي نسقن القميص الكلاسيكي بطرق عصرية وشبابية ومنهن هيفا وهبي التي اختارته مع شورت قصير باللون الأبيض، ونانسي عجرم التي نسقته أيضاً مع شورت لكن من الجلد الأسود، وشذى حسون التي اختارت القميص الأحمر وارتدته بطريقة عفوية مع البنطلون الجلد الأسود، ونجوى كرم التي شاهدناها وقد ربطت القميص الأبيض بطريقة مميزة مع بنطلون الجينز الأزرق.

جميع إطلالات النجمات العربيات بدت أنيقة ومميزة في القميص الكلاسيكي، لكن من برأيك كانت الأكثر أناقة في هذه القطعة الكلاسيكية؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

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سيدتي