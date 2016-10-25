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عقود "الشوكر" هي كلّ ما تحتاجينه لأناقتك في هذا الموسم

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الثلاثاء 25-10-2016 17:33

لا تكتمل أناقتنا إلا بالاكسسوار. وهنالك قطعة اكسسوارت واحدة بإمكانها أن تقلب إطلالاتك بالكامل من الاعتيادية إلى العصرية والجاذبية. وهذه القطعة هي عقود "الشوكر" Chocker التي لاحظنا منذ عدّة مواسم كيف انتشرت موضتها على منصات عروص الأزياء؛ وهذا الموسم قد بلغت الذروة في رواجها.

عقود "الشوكر" عبر التاريخ

لا تعدّ موضة عقود "الشوكر" حديثة، بل قديمة قدم التاريخ. وقد مرّت في أزمنة مختلفة منذ العصور القديمة حين كانت النساء في إفريقيا والهند يتزيّنّ بها، مروراً بالعصور الوسطى، لا سيّما العصر الفيكتوري، ثمّ في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات والتسعينيات وصولاً إلى اليوم!

كيف قدّمت دور الأزياء العالمية موضة عقود "الشوكر" هذا الموسم

شاهدنا عقود الشوكر بطرق متعددة ومختلفة، وقد صنع بعضها من المعدن، وبعضها من المخمل، وبعضها من الكريستال وغيره. وقد شاهدنا أجمل التصميمات لدى كلّ من "لانفان" Lanvin، و"أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta، و"غوتشي" Gucci، والقائمة تطول.

من من النجمات اختارت تصميمات عقود "الشوكر"

كثيرات هنّ النجمات اللواتي تزيّن بعقود الشوكر، ونسّقن هذه العقود أحياناً مع الإطلالات الرسمية، وأحياناً مع الإطلالات الكاجوال. نذكر منهن "جيجي حديد" Gigi Hadid، و"كيندل جينير" Kendall Jenner، و"كيم كارداشيان" Kim Kardashian، و"كارا ديليفينغ" Cara Delevingne وكثيرات.

تعرّفي معنا بالصور إلى تاريخ عقود "الشوكر"، وشاهدي معنا عبر السنوات كيف تزيّنت النساء بها، وكيف قدّمتها دور الأزياء في موضة خريف وشتاء 2016-2017.

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