ترايانو يعلن عن تعاونه مع ذا كارتل

بيروت- سيدتي نت

تشهد أبوظبي هذا الموسم إطلاق منتجات علامة "ذا كارتل"The Cartel في متجر ترايانو Tryano، المتخصص والفاخر في ياس مول - أبوظبي.

ويفخر متجر ترايانو بالاحتفال بهذا التعاون المميز مع واحدة من أرقى وجهات الأزياء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يأتي ضمن جهوده المستمرة لابتكار وتحسين تجربة المتجر وعلامته التجارية. ويعد هذا التعاون بين العلامتين التجاريتين أمرٌ طبيعي، حيث بدأ "ذا كارتل" كمتجر فريد في دبي وتطور إلى أن أصبح وجهة محلية رائدة في عالم الأزياء، وذلك من خلال دعمه للمصممين الشباب والناشئين. وكذلك هو الحال في ترايانو، حيث يلتزم المتجر بدعم وتطوير المواهب الاستثنائية في دولة الإمارات والمنطقة.

وسيقدم ترايانو لعملائه مجموعة تصاميم فريدة من إبداع مصممي ذا كارتل الـ60 خلال مدة التعاون بينهما، التي تمتد من 15 أكتوبر حتى 19 نوفمبر، وذلك في الطابق الأرضي من متجر ترايانو في ياس مول.