ضبط 26 قضية تهرب ضريبي بقيمة 397 مليون جنيه

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، بشن حملة موسعة، لمكافحة كافة جرائم التهرب الضريبي.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، عن ضبط 26 قضية تهرب ضريبى مؤيدة مستنديًا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات 396 مليونا و949 ألفا و223 جنيها.

وفي مجال التهرب الجمركي تم ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع، لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، ويجرى عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها، بالإضافة إلى ضبط 10 سيارات لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال الضرائب العقارية والملاهي عن ضبط قضيتي تهرب من الضرائب العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية، وفي مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 24 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

أ ش أ