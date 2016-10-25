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أنقرة تجدد مطالبة واشنطن بتسليم جولن

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أنقرة تجدد مطالبة واشنطن بتسليم جولن أنقرة تجدد مطالبة واشنطن بتسليم جولن

فتح الله جولن _ أرشيفية

حض وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة على تسليم الداعية فتح الله جولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب فى منتصف يوليو، مشبها اياه بزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وقال بوزداغ قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة حيث سيلتقى نظيرته الأمريكية لوريتا لينش وفق ما نقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية أن “عدم تسليم جولن سيكون له تأثير سلبى على العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة”.

وأضاف “لا نريد أن تتأثر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بسبب ارهابي”.

وتأثرت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا جراء محاولة الانقلاب ومطالبات أنقرة المتكررة بتسليم جولن. وتشدد السلطات الأمريكية على أن هذا القرار يعود إلى القضاء.

واذ ذكر بان 241 قتلوا ليلة محاولة الانقلاب، اعتبر بوزداغ أن “كل ما يمثله بن لادن بالنسبة إلى الولايات المتحدة يمثله فتح الله جولن بالنسبة إلى الدولة التركية”.

واسامة بن لادن الذى قتل فى عملية اميركية خاصة فى 2011 فى باكستان، كان يتزعم تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات 11 سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة والتى خلفت نحو ثلاثة الاف قتيل.

وينفى جولن الذى يترأس “خدمة” التى تضم سلسلة من المدارس والمنظمات والشركات، أى ضلوع له فى الانقلاب الفاشل.

وفى يوليو، اعتبر وزير الشؤون الاوروبية التركى عمر تشيليك أن “فتح الله جولن هو شخص اكثر خطورة من اسامة بن لادن”، وأن تنظيمه ” أكثر خطورة ووحشية من داعش”، أى تنظيم داعش.

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