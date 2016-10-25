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وكيل تعليم القليوبية: استبعاد 16 مديرا بمختلف المراحل التعليمية بسبب الإهمال

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وكيل تعليم القليوبية: استبعاد 16 مديرا بمختلف المراحل التعليمية بسبب الإهمال وكيل تعليم القليوبية: استبعاد 16 مديرا بمختلف المراحل التعليمية بسبب الإهمال

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية طه عجلان

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية طه عجلان استبعاد 16 من مديري المدارس بمختلف المراحل التعليمية علي مستوي القليوبية وإنذار 36 أخرين بسبب الإهمال والتسيب وسوء حالة هذه المدارس، وذلك فى إطار الحملة المكبرة التى نفذتها المديرية وفرق المتابعة لتحقيق الالتزام والانضباط داخل المدارس.

وأشار عجلان، إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة للمدارس لن تتوقف طوال العام الدراسي لرصد اي سلبيات تواجه سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن هناك 7 لجان للمتابعة تقوم بالمرور علي المدارس بصفة مستمرة لمتابعة انتظام الدراسة، مشددًا على أنه لن يتهاون مع المتقاعسين والمخالفين.

كما أوضح عجلان، أنه تم إصدار اللائحة الخاصة بمجموعات التقوية بالمدارس وتوزيعها علي الإدارات التعليمية بعد موافقة المحافظ علي خفض قيمة الرسوم مراعاة لظروف الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف عجلان، أنه يجري الآن وضع تصور جديد وفق مخطط علمي لتحويل مديرية تعليم القليوبية إلي مديرية من الدرجة الأولي، نتيجة الكثافات العالية في بعض الإدارات التعليمية وسيتم تحويل إدارة بنها إلي قسمين أول وثان، ونفس الحال في إدارة طوخ بإعتبارهما من الإدارات الكبيرة، لافتًا إلى أن هذا المخطط سوف يحدث نقلة نوعية لمديرية التعليم بالقليوبية.

أ ش أ

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