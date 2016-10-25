أشرف عبدالمنعم يكشف عن خطة تطوير قناة المحور

كتبت – إنجي لطفي

أكد الكاتب الصحفي أشرف عبدالمنعم، رئيس قناة المحور، أن القناة سوف تشهد خلال الأيام القليلة القادمة تطويرًا شاملًا ، سواء بإضافة بعض البرامج الجديدة، أو بتحديث برامج أخرى مازالت على خريطة القناة.

وقال عبدالمنعم أن برنامج «90 دقيقة» سوف يبدأ عرضه بالشكل الجديد مع مطلع نوفمبر القادم، بعد أن تم الاستقرار على الإعلامي معتز الدمرداش لتقديم البرنامج من السبت إلى الثلاثاء، فيما سيقوم بتقديم حلقات الأربعاء والخميس كل من الفنان تامر عبدالمنعم والإعلامية إيمان عزالدين، على أن يقوم تامر بتقديم حلقة يوم الجمعة، لافتًا إلى أن فترة البرنامج ستمتد لـ 3 ساعات من الثامنة حتى الحادية عشر مساء.

وأضاف أنه تم تعديل موعد برنامج «صباحك عندنا» بحيث يتم عرضه من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر، بدلًا من الثامنة صباحًا.

كما سيشهد برنامج «اللمة الحلوة» تطويرًا شاملًا بعد أن أنضم إليه كل من مها عثمان، وهبة الجارحي، ورانيا حمودة، موضحًا أنه جاري الاتفاق مع الفنانة مها أبوعوف التي كانت تقوم بتقديم هذا البرنامج لتقديم برنامج آخر جديد بفورمات مختلفة يليق بمكانتها الفنية.

وأشار رئيس قناة المحور إلى أن القناة بصدد التحضير لبرنامج جديد يحمل اسم «الصديقان» والذي يعد بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور، مؤكدًا أنه يراهن على هذا البرنامج الذي وضع فكرته بنفسه ويرى أنه سيكون من أكبر البرامج في الشرق الأوسط.