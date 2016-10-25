سفير مصر بروما يعقد ندوة اقتصادية للترويج للسياحة المصرية

عقد السفير عمرو حلمي سفير مصر في روما ندوة اقتصادية حضرها ما يقرب من 120 من ممثلي شركات السياحة ووسائل الإعلام والشخصيات العامة الإيطالية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للترويج للمقاصد السياحية المصرية، وتأكيد الأهمية التي تعلقها مصر على زيادة التدفق السياحي الإيطالي لمصر.

واستعرض السفير المصري فى إطار الندوة – التى انعقدت بمقر السفارة المصرية فى روما- ما يمثله قطاع السياحة من أهمية في نسيج الاقتصاد المصري، موضحًا تنوع المقاصد السياحية المصرية، واهتمامنا بالتركيز على السوق الإيطالي الذي يُعد واحدًا من أهم مصادر التدفق السياحي الأجنبي لمصر.

وتحدث في إطار النـدوة كل من البرفيسـور Nicola Costa الأستاذ بجامعة «Tor Vergata» والبرفيسـور Emanuele Ciampini أستاذ علم المصريات بجامعة فينسيا، عن تطور وسائل الترويج السياحي والتعاون القائم بين مصر وإيطاليا في مجال الكشف عن وترميم الآثار.

كما قدم عماد عبد الله المستشار السياحى عرضًا لمختلف البرامج السياحية سواء بالنسبة للمقاصد السياحية في جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر وكل من مدينتيّ الأقصر وأسوان ومنطقة الواحات، مستعرضًا مختلف جوانب حملة الترويج التي تقوم بها وزارة السياحة المصرية في السوق الإيطالي.