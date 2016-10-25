دراسة: تغير مستويات هرمون الأستروجين يؤثر على مخ المرأة الحامل

كشفت دراسة ألمانية حديثة عن أن النساء الحوامل عادة ما يضللن الطريق أثناء قيادة السيارة، نظرًا لتأثير الحمل على أجزاء معينة من المخ لديهن.

وأشارت الدراسة التى أجراها باحثون بمعهد ماكس بلانك للتنمية البشرية فى برلين، إلى أن أجزاء رئيسية فى المخ ترتبط بمساعدة الإنسان على إيجاد طريقه الصحيح تصبح أصغر حجمًا خلال الشهر الأخير من الحمل، ما يعنى التأثير فى قدرة الحامل على إيجاد طريقها الصحيح خلال القيادة.

وقال الباحثون، وفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، "إن تغير مستويات هرمون الإستروجين خلال الحمل يؤثر فيما يبدو على أجزاء من المخ، ما يغير طريقة تفكير المرأة الحامل".

وفى إطار الدراسة، قيم الباحثون أداء 30 امرأة فى الشهور الأخيرة من الحمل فى مجموعة من المهام، ثم تم مقارنتهم بمجموعة نساء غير حوامل ولم ينجبن من قبل، وتضمنت المهام التى طلب من المتطوعات المشاركة بها اختبارات للذاكرة ومهام لإيجاد طريقهن وسط متاهة بعد مشاهدة خريطة توضح الطريق الصحيح.

وجاءت النتيجة لتظهر عدم وجود اختلافات بين النساء الحوامل وغير الحوامل فى اختبارات الذاكرة والإدراك لكن أداء الحوامل فى اختبار المتاهة جاء أقل دقة.