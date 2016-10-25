روسيا: حظر الضربات الجوية على حلب مستمر

أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حظر الضربات الجوية الروسية – السورية الذي بدأ اعتبارًا من 18 أكتوبرفي منطقة حلب سيتم تمديده.

وقالت الهيئة إن روسيا تمكنت من إقناع الجيش السوري بعدم الرد على الاستفزازات من هجمات المسلحين وعدم فتح النار – بحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

وأشارت إلى أن تحليق الطيران الروسي والسوري توقف نهائيا في محيط 10 كم حول حلب اعتبارًا من 18 أكتوبر الجاري وحتى اليوم.

وأشارت هيئة الأركان إلى استعداد روسيا مواصلة تنفيذ “الهدنة الإنسانية” بناء على أول طلب في حال توافرت معلومات عن الاستعداد لإخراج المدنيين.

وأكدت الأركان الروسية تعرض حلب الغربية لـ 52 حالة قصف من قبل المسلحين خلال 3 أيام من “الهدنة الإنسانية” ما أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 50 آخرين.

أ ش أ