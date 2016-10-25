سلطات المطار تمنع سفر 19 شابًا إلى ليبيا عبر الإمارات

منعت سلطات الجوازات بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع مباحث المطار سفر ١٩ شابًا مصريًا إلى الشارقة بالإمارات، في طريقهم منها إلى ليبيا للبحث عن فرصة عمل هناك، رغم علمهم بمنع السفر إليها بسبب خطورة الأوضاع الأمنية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى الشارقة، تلاحظ لضباط الجوازات وجود مجموعة كبيرة من الشباب متجهة إلى هناك ، حيث قام العميد محمد المنسي رئيس مباحث الأموال العامة، والمقدم حازم محمود ضابط المباحث بفحص أوراق سفر الشباب، وتبين أنهم لا يحملون أي تأشيرات إقامة أو عمل للإمارات.

وتبين من تحريات العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار أن 13 من الشباب يقيمون بمحافظة كفر الشيخ والباقي من محافظات الغربية والمنوفية والفيوم وقنا.

واعترف الشباب أمام اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار أنهم تعاقدوا مع شركة تسفير للخارج بمدينة المنزلة بالدقهلية على تسفيرهم للعمل بالخارج، وقامت الشركة بحجز تذاكر السفر لهم.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بإلغاء سفر الشباب، وإتخاذ الإجراءات القانونية معهم.