السيسي يصدر قرارًا بتعيين عمداء جدد لكليات في جامعة الزقازيق

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارات بتعيين عمداء جدد لبعض كليات جامعة الزقازيق.

وشملت القرارات، تعيين الدكتور عماد محمد أحمد إبراهيم مخيمر عميدًا لكلية الآداب لمدة 3 سنوات، وكان يشغل من قبل وظيفة رئيس قسم علم النفس ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

كما تم تعيين الدكتور شوقي محمد متولي أحمد عميدا لكلية التكنولوجبا والتنمية لفترة ثانية حتى بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة في 13 أكتوبر 2019.

وأيضًا تعيين الدكتورة إيمان سعد زغلول عميدا لكلية التربية الرياضية بنات لحين بلوغها السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة فى 30 مارس 2019، وكانت تشغل من قبل وظيفة وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.