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وفاة وإصابتان في حادث تصادم بين شاحنتين وسيارة

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وفاة وإصابتان في حادث تصادم بين شاحنتين وسيارة وفاة وإصابتان في حادث تصادم بين شاحنتين وسيارة

أدى حادث تصادم وقع بين شاحنتين وسيارة من نوع " بيك أب" على شارع الشيخ محمد بن زايد صباح اليوم الثلاثاء، إلى وفاة سائق السيارة "آسيوي" عمره 51 عاماً، وإصابة سائقي الشاحنتين، آسيويين، بجروح متوسطة.

وأفاد الرائد علي عبدالله القصيب النقبي، مناوب إدارة البحث والانقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن الحادث وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى الشارقة عند مخرج دوار الحوض في ساعات الصباح المبكرة، مبيناً أن فرق الإنقاذ البري والمهمات الصعبة في شرطة دبي تحركت إلى مكان الحادث واستطاعت إخراج المصابين ونقلهما إلى المستشفى بعد تلقيهما الإسعافات الأولية في مكان الحادث، فيما تبين أن سائق السيارة توفي في مكان الحادث نتيجة شدة الاصطدام وانحشاره داخل قمرة القيادة التي تعرضت إلى أضرار كبيرة.

وأهاب الرائد النقبي بالسائقين توخي الحيطة والحذر اللازمين أثناء قيادة السيارة حرصاً على حياتهم وتفادياً لوقوع تعرض حياتهم وأخرين للخطر، داعياً إلى الالتزام بالإرشادات والقوانين والسرعات المحددة على الطرقات.

 

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