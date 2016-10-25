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شيخ الأزهر والبابا يعودان من شرم الشيخ بعد مشاركتهما بمؤتمر الشباب

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شيخ الأزهر والبابا يعودان من شرم الشيخ بعد مشاركتهما بمؤتمر الشباب شيخ الأزهر والبابا يعودان من شرم الشيخ بعد مشاركتهما بمؤتمر الشباب

>كتب أحمد حمادة

وصل مطار القاهرة، عصر اليوم الثلاثاء، شيخ الأزهر الأمام الأكبر د. أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قادمين من شرم الشيخ بعد مشاركتهما في مؤتمر الشباب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح .

يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام عام الشباب المصرى، والذي يعد ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصري الواعد، الذى يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.

وانطلق المؤتمر، صباح اليوم ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام لينتهى الخميس الموافق 27 من أكتوبر 2016 في مدينة شرم الشيخ، ويعد هذا الحدث قناة اتصال حقيقية وفعالة بين المصرية والشباب الواعد من جميع أنحاء الجمهورية الذين يعبرون بصدق وإخلاص عن شباب الجامعات والقوى السياسية والإعلاميين والأحزاب وشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.

 

 


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